Roma, «Ti butto de sotto»: minaccia la moglie, il figlio chiama la polizia e lo fa arrestare

«Mo te butto de sotto!»:un 44enne romano ha minacciato così la moglie, nel corso di un litigio questa mattina. Il figlio minorenne, svegliato dalle urla del padre e spaventato dalla sua intenzione di gettare la madre dalla finestra del loro appartamento al settimo piano di un palazzo, è corso scalzo e in pigiama in casa della nonna che abita vicino e, insieme, hanno chiamato il 112.

«Aiuto, papà vuole uccidere mamma»: 12 enne chiama i carabinieri e fa arrestare il genitore

È intervenuta la Polizia, con due volanti ed una pattuglia del commissariato Aurelio che ha trovato l'uomo in escandescenza ed in evidente stato di ebbrezza. La donna, che era riuscita a divincolarsi dalla presa del marito e a rifugiarsi dalla madre, ha raccontato agli agenti che il 44enne era rientrato alle 6 del mattino ed aveva subito iniziato ad insultarla e a prenderla a pugni, fino a cercare di trascinarla verso la finestra della camera da letto urlandole: «Mo te butto de sotto!».

La vittima ha poi detto agli agenti di subire violenze dal coniuge da 4 anni ma che non ha mai denunciato l'uomo per paura di ritorsioni nei confronti suoi e dei loro due figli. La donna è stata portata al Pronto soccorso dove le è stata riscontrata una «frattura pluriframmentaria del condilo mandibolare sinistro», oltre a varie ecchimosi ed escoriazioni sul viso ed altre parti del corpo.

Il 44enne G.L. è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato portato a Regina Coeli: così è finito l'incubo per la moglie ed i figli.

