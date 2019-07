“Cinquanta sfumature di donne”, rassegna di film con i figli dei maestri del cinema

I figli dei maestri del cinema nell'arena romana “L’Aperossa”, in piazza Fabrizio De Andrè alla Magliana, per la rassegna “Cinquanta sfumature di donne”. Dal 29 luglio al 2 agosto, dalle 21, saranno proiettati corti e lungometraggi dedicati all’immagine della donna ed al suo ruolo nella società. “Special guest familiari” introdurranno le proiezioni con testimonianze e aneddoti personali, Ci saranno: Emy De Sica, prima figlia di Vittorio, per “I bambini ci guardano” (29 luglio); Carlotta Bolognini, figlia del produttore Manolo e nipote del regista Mauro, per “Arrangiatevi” (30 luglio); Paolo Pietrangeli, figlio di Antonio, per “Io la conoscevo bene” (31 luglio), Silvia Scola, figlia di Ettore per “Ci eravamo tanto amati” (1 agosto) e Vincenzo Salemme per la sua partecipazione nel fim “Bianca” di Nanni Moretti (2 agosto). Tra gli ospiti anche Tano D’Amico, fotografo e reporter degli anni d’oro del cinema italiano e Paola Scarnati, amica e collaboratrice di Ugo Gregoretti, insieme ai figli del regista recentemente scomparso Orsetta, Lucio, Filippo e Gian Lorenzo.

Oltre alla rassegna, ad ingresso gratuito, verranno organizzati nello stesso periodo una serie di laboratori diurni presso la sede della Fondazione Di Liegro in via Ostiense 106. Gli incontri, aperti al pubblico, avranno come tema “Ri-usare il Cinema” , “La memoria ricomposta – Cinema e movimenti” , incentrato sulle immagini di reportage degli anni Settanta; “Esercizi alla scoperta del cinema “inedito” online” e “Lezioni d’autore. Come preparare un documentario”.

