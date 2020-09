La regista Elisa Fuksas: «Noi donne abbiamo una reale capacità di cambiare, è una questione biologica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una malattia da affrontare durante il lockdown, il mondo che si ferma per la pandemia, la conversione religiosa sostenuta da adulta e la voglia di fissare la vita che si trasforma. Elisa Fuksas ha testimoniato tutto questo (e molto altro) nel film “iSola” (Indiana Production in collaborazione con Rai Cinema) e nel suo terzo romanzo “Ama e fai quello che vuoi” edito Marsilio, nel quale lei stessa stimolata dalla proposta di matrimonio del suo fidanzato, scopre la fede e decide di battezzarsi. Due medium diversi che hanno come comun denominatore il suo sguardo femminile che si ferma sulle cose e le analizza, interiorizzandole.«Il film segue logiche che soprattutto io non ho capito. Sono diventata il canale che la storia ha scelto per farsi raccontare. Come il titolo: è venuto per caso fuori durante il montaggio. Da ‘isolata’ la i dell’Iphone è diventata parlante e poi ho preferito il sostantivo. Un processo completamente autonomo, è come se scegliessi cose già scelte. Una cosa molto strana, anche la storia sembra scritta invece non lo è per niente».«Credo che il vero quesito, almeno nella prospettiva cristiana, sia: “Possono un uomo e una donna vivere insieme per tutta la vita?”. Devo ammettere che non mi è ancora molto chiaro, però mi sembra che noi donne abbiamo una capacità reale di cambiare, forse è anche una questione fisica, biologica, ma ci sono molti più cambiamenti rispetto ad un uomo nella storia biologica di ogni donna. Gli uomini crescono a 14 anni e a 70 anni circa finiscono, noi dobbiamo sempre riassestarci rispetto a questi cambiamenti. È come dire che c’è l’hardware e il software!».«Sono legati: per me è una sorta di serie che ha preso medium diversi. Nel libro ricerco la fede che prima arriva e poi devi ottenerla con il sacramento del battesimo. Invece il film è la prova: ora dici di credere e ti faccio cambiare idea! Non penso che dio voglia il nostro male e ci metta alla prova con eventi così duri, la prova serve a noi; è servita a me per capire quanto è reale la mia fede. A questo punto penso di sì!».«Durante il lockdown avevo letto il libro "Sentieri nel ghiaccio" di Werner Herzog che racconta il suo viaggio a piedi nell’inverno 1974 da Monaco a Parigi, dove lo aspettava un’amica malata. Non era un vero e proprio pellegrinaggio ma un gesto di psicomagia che da laico aveva fatto perché sconvolto dalla notizia. Io sono andata al Divino Amore, pellegrinaggio notturno che non avevo mai finito. La notte nasconde, di giorno fa un altro effetto e in "iSola" si nota».«L’importante per me è il potere del racconto che tutti abbiamo a disposizione, senza dover essere autore o girare. Raccontare agli altri: la potenza di questa espressione tutta umana che a me ha salvato dall’impazzimento. Il lockdown ora sembra quasi impossibile averlo vissuto, sembra lontano anni luce, già storia. Quello che mi interessa è il racconto, anche la mia malattia è la verità che purtroppo fa parte delle cose. Dovendomi operare per questa cosa invisibile che non sai a chi capita (è stata operata alla tiroide, ndr.), non vedevo nessuno. Con “iSola” ho scelto la memoria senza interpretazione: solo fatti, né messa in scena, né estetica, né sovrastrutture. Ci sono io al mio peggio!».«Non ho in mente niente ed è la prima volta in vita mia. In genere faccio una cosa e ne penso altre cinque, è il mio modo di distrarmi dalla vita. Nelle cose, come nelle relazioni non sono capace di "stare" quindi lavorare è come una nevrosi, ma in questo momento ho deciso di stare concentrata su quello che ho fatto. Mi sento un po’ un ospite dentro di me, tutto cambia e ora vediamo chi è questa nuova che ospito… ma non mi fa paura, vediamo cosa succede».