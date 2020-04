Case alle donne vittime di violenza dalla Regione Lazio, il plauso della commissione sul femminicidio

La Regione Lazio ha programmato una delibera per assegnare case popolari alle donne vittime di violenza. Lo annuncia la senatrice Valeria Valente della commissione sul femminicidio.

In pratica parte degli alloggi popolari dell'Ater saranno destinati alle donne vittime di violenza, per sostenerle nel loro percorso di autonomia.

«Dopo lo stanziamento per la Casa delle donne Lucha y Siesta e il 'Contributo di libertà' grazie al quale le donne che subiscono abusi possono ottenere 5000 euro per ricominciare, la giunta regionale del Lazio, con il governatore Nicola Zingaretti e gli assessori alle pari opportunità Giovanna Pugliese e alle politiche abitative Massimiliano Valeriani, hanno continuato un percorso virtuoso per aiutare le donne che fuggono dalla violenza e hanno bisogno di ricominciare a vivere. Una casa in questa fase è ciò che ci vuole» ha detto Valente.

