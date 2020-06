Record per Kathy, prima donna ad aver camminato nello spazio e ora si immerge 11 mila metri nell'oceano

Doppio record per Kathy. La prima donna americana che ha camminato nello spazio è anche la prima donna al mondo che ha raggiunto il punto più profondo dell'oceano. Il record spetta a Kathy Sullivan, 68 anni, una scienziata finita di nuovo alla ribalta delle cronache stavolta non tanto come astronauta ma come oceanografa, visto che ha fatto parte di una spedizione (EYOS) che aveva come scopo quello di immergersi fino a ad arrivare a quasi 36 mila piedi sotto il livello del mare, quasi 11 mila metri di profondità. A questa nuova impresa il New York Times ha dedicato un ampio servizio con le immagini catturate negli abissi della Fossa delle Marianne.

