Tornano “Le ragazze di Porta Venezia” con la canzone-manifesto su libertà e girl power

Tremate, tremate. Le ragazze di Porta Venezia sono tornate. Eccole dopo quattro anni, cresciute in

L’avventura delle ragazze è iniziata 4 anni fa, allora erano solo in sei.

e disordine a Milano, nel quartiere colorato di Porta Venezia. Le ragazze, tutte diverse tra loro, ma egualmente provocanti, diffusero la loro libertà nella città meneghina e non solo

e c'è la rapper M¥SS KETA, con il viso sempre velato e gli occhiali, e adesso nel video della versione remix del brano contenuta nell’album Paprika cantano anche Elodie, La Pina, Priestess, Roshelle, Joan Thiele. E ancora: Noemi e Adele Nigro (Any Other), Paola Iezzi e Sofia Viscardi, Cristina Bugatty, L I M e Stephanie Glitter. Ma anche Blanca Paraiso, Bianca Bagnoli, Beba, Cazzurillo, Serena Congiu, Daphne, Rossella Essence, Giungla, Irene Graziosi. Insomma, quaranta irrefrenabili ragazze orgogliose di portare scompiglio e confondere.

«forza, numero e favolosità». Con i capelli rosa, i pizzi gialli, le zeppe argentate, le maschere e gli occhiali rossi, caschi e boa verde. Bizzarre, spregiudicate, allegre. Sono in quaranta, più cariche che mai, e cantano nelle strade di Milano il loro inno alla libertà, alla ribellione ma anche al rispetto e alla sorellanza. “Le ragazze di Porta Venezia - The Manifesto”, il video su YouTube dal 18 ottobre ha già quasi 900mila visualizzazioni. «Keta non attende, decide, comanda», cantano. E ancora: «Io non scendo a patti», si dicono «guerriere». E ripetono: «Siamo ragazze siamo donne siamo il mistero e non ci dire cosa fare noi non lo faremo».Noi non lo faremo, promettono le disobbedienti, «portaci rispetto, io non ho pazienza». Girl power, ma soprattutto tolleranza. E marciano insieme, contro i pregiudizi e gli stereotipi, mescolando stili e colori.«Un gruppo spregiudicato di ragazze - raccontano - portò scompiglio». A guidarle c'era