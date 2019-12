Ultimo aggiornamento: 17:59

Si intitola “Quattro passi nella felicità” il libro che Mind The Gap e il sito de Il Messaggero regalano quest'anno a tutti i suoi lettori. Un modo nuovo per chiudere un anno trascorso assieme e festeggiare l'arrivo del prossimo. Si tratta di un volume speciale che raccoglie tutte le frasi ispirate alla filosofia orientale che sono state pubblicate quotidianamente sulla finestra del sito dedicata al divario di genere, Mind The Gap, nel corso di quest'anno. Felicità, gioia, malinconia, allegria, amarezza, resilienza, forza d'animo, dolore, rivincita, ironia, sconforto, coraggio, audacia. Riflessioni sulla vita che scorre e che ci accompagneranno per ogni giorno del 2020 indicando la via interiore da seguire per coltivare una visione della vita più armonica, capace di coltivare una visione di insieme, di rafforzare la propria autostima, l'amore per se stessi e l'equilibrio con il prossimo.Per scaricare il libro nel formato più adatto ai tuoi dispositivi clicca su uno dei link sottostantidedicato al Kindle di Amazonper caricare l'e-book collega il tuo kindle al computer, scegli il dispositivo "kindle" e trascina il file dentro la Documents o ​Internal Documentsdedicato ai lettori di e-book genericiper caricare il libro collega il dispositivo al computer e trascina il file all'interno del lettorededicato agli smartphone e tabletse clicchi sul link da uno smartphone o da un tablet si aprirà automaticamente l'app per leggere l'e-bookper leggere il libro direttamente dal tuo computer utilizza l'online reader (trascina dentro la finestra il file EPUB)