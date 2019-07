Save The Children, in Europa più di 20 mila schiavi, 1 su 4 è donna e minorenne

Per la maggioranza sono donne, per la precisione ragazzine minorenni. Un quadro agghiacciante emerge dall'ultimo report di Save the Children www.savethechildren.it sul fenomeno della tratta in Europa. Un quarto delle vittime (presunte o identificate) hanno meno di 18 anni; l'obiettivo principale dei trafficanti di esseri umani è il loro sfruttamento sessuale. Si calcola siano attorno alle 20.500 vittime.

E' uno dei sistemi più violenti e senza scrupoli che si conoscano, stando ai dati del biennio 2015-16, dove il 56% dei casi riguarda la tratta a scopo di sfruttamento sessuale, mentre la percentuale restante è legata allo sfruttamento lavorativo.

In Italia le vittime di tratta accertate sono 1.660, con un numero sempre maggiore di minorenni coinvolti, cresciuti in un anno dal 9% al 13%1. Un trend in aumento confermato anche dal riscontro diretto degli operatori del progetto 'Vie d'uscita' di Save the Children, che nel 2018, in sole 5 regioni, ha intercettato 2.210 vittime di tratta minori e neo-maggiorenni, un numero cresciuto del 58% rispetto alle 1.396 vittime del 2017. I dati rappresentano - spiegano gli operatori - solo la superficie di un fenomeno soprattutto sommerso.

A pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, che ricorre il 30 luglio, Save the Children ha diffuso la XIII edizione del rapporto 'Piccoli schiavi invisibili 2019', una fotografia aggiornata del fenomeno.

