Prof uccisa in via del Babuino, domani protesta in Tribunale per scongiurare una sentenza soft

Domani alle 9.30 presso la Corte d'Assise d'Appello nuova udienza del processo a carico di Francesco Carrieri, l'assassino di Michela di Pompeo, la docente della prestigiosa Deutsche Schule uccisa in casa in via del Babuino nel maggio 2017: le amiche, gli amici, gli studenti della docente saranno presenti come sempre per chiedere “Giustizia per Michela" e spiegano «per manifestare il nostro disappunto. Si profila una sentenza molto amara dal nostro punto di vista, a causa di una nuova perizia psichiatrica sull'imputato. Secondo il risultato della terza perizia, in totale contrapposizione con le perizie precedenti, l’uomo “si sarebbe trovato in uno stato confusionale al momento dei fatti”. La perizia addirittura sostiene che “il soggetto non sarebbe socialmente pericoloso, a condizione che continui a vita a prendere dei farmaci adatti”. Francesco Carrieri era gia’ stato depresso in altri momenti della vita, e ha smesso di curarsi quando ha conosciuto Michela. Nessuno aveva mai detto a lei che si trattava di un malato psichiatrico. Né le sorelle né i figli di lui, con i quali Michela era in continuo contatto. Quest'uomo, se uscirà presto dal posto dove ora si trova, potrà fare ancora del male! Potrà ancora uccidere! Che resti dove è. Che non possa più tornare tra noi. Che paghi la sua pena per le scelte che ha fatto!». Chi voleva bene a Michela Di Pompeo sarà alle 9.30, presso il Tribunale di Roma, a Piazzale Clodio. «Noi ci saremo!!! I giudici non possono permettere che altre donne siano messe a rischio assolvendo gli assassini che sono turbati di mente».

