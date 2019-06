Prima donna presidente della società italiana di endrocrinologia dal 2021

La professoressa Annamaria Colao dell'Università Federico II di Napoli è stata eletta presidente della SIE, la Società italiana di endocrinologia (Fondata nel 1964), che guiderà per il biennio 2021-2023, nel corso del congresso che si è svolto dal 29 maggio al 1 giugno 2019, al Palazzo dei Congressi di Roma al quale hanno partecipato oltre duemila medici. È la prima volta che una donna siede al vertice della SIE. «È un grande onore - commenta Colao - essere la prima donna presidente della SIE. È un riconoscimento importante per tutte le ricercatrici che in Italia lavorano con grande competenza e notevoli risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Mi occuperò con grande cura della Società Italiana di Endocrinologia che rappresenta una eccellenza in campo internazionale grazie ai successi ottenuti negli ultimi anni nella ricerca a livello mondiale.» Annamaria Colao è docente ordinario di Endocrinologia e direttore di Unità Organizzativa Complessa di Endocrinologia presso l'Azienda Universitaria Policlinico Federico II. È inoltre coordinatore e responsabile di Unità di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Come presidente e coordinatore scientifico dell'Associazione Campus Salute Onlus si occupa da dieci anni in tutta Italia della promozione della cultura della prevenzione.



E sarà il Professor Francesco Giorgino a ricoprire il ruolo di Presidente della Società Italiana di Endocrinologia per il biennio 2019-2021. L’elezione è avvenuta ieri, in occasione del Congresso Nazionale della SIE che si è concluso a Roma. Francesco Giorgino è Professore Ordinario di Endocrinologia Direttore U.O. complessa di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. “Sono orgoglioso di ricoprire un ruolo di tale importanza in una società scientifica con una lunga storia. Tra gli obiettivi del mio incarico, l’impegno di valorizzare maggiormente le competenze dell’endocrinologia italiana e stimolare i giovani ad avvicinarsi alla ricerca di qualità. Lavorerò affinché la SIE possa arrivare sempre più lontano nella ricerca e sempre più vicino ai pazienti.”



Come detto, al Professor Giorgino succederà per il biennio 2021-2023 la Professoressa Annamaria Colao, ordinario di Endocrinologia presso l'Università di Napoli Federico II.

