La prima poetessa nativa premiata dalla Biblioteca del Congresso, «dedico il premio alle donne»

Si chiama Joy Harjo, è americana, è la prima poetessa nativa - con antenati della tribù Creek - che è stata selezionata dalla Biblioteca del Congresso statunitense, (la Library of Congress, che con gli oltre 158 milioni di documenti conservati è la maggiore biblioteca al mondo, seguita dalla British Library). Joy Haryo non si aspettava questo riconoscimento che rappresenta un passo in avanto per l'inclusione delle culture native e per la condizione delle donne native sottoposte a enormi cambiamenti sociali e culturali.

Haryo ha 68 anni, ha alle spalle diversi libri di poesie di successo e anche racconti per bambini. La poetessa ha elaborato in chiave narrativa le fiabe e le leggende che ascoltava da bambina dai suoi nonni e dai suoi parenti. Nel 2012 in una biografia ha svelato anche la difficoltà avuta a crescere, sospesa tra due mondi, in un ambiente difficile soprattutto per le donne perchè attraversato da violenze, con un padre che è arrivato ad abusarla. Oggi il riconoscimento nazionale ricevuto lo ha voluto dedicare alla resilienza di tutte le donne native d'America.

Ultimo aggiornamento: 09:12

