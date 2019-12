«Il mio compagno mi ha ridotta così»: posta su Facebook le foto delle botte e lo fa arrestare

La sua ragazza aveva postato su facebook le foto con gli occhi tumefatti e i lividi sul volto, «lui mi ha ridotto così». Adesso il trentenne accusato di aver picchiato la sua ragazza è stato messo agli arresti domiciliari su disposizione del gip. A carico dell'uomo sono stati ipotizzati i reati di sequestro di persona, violenza sessuale, minaccia aggravata e lesioni aggravate. Gli è stato inoltre applicato il braccialetto elettronico.

«Il mio compagno mi ha ridotto così divertendosi». Giovane posta su Fb le foto degli abusi

Qualche giorno fa una giovane donna di Bastia ha posato su Facebook le foto di come l'ha ridotta il compagno dopo botte e morsi. «Così mi ha ridotto divertendosi», l'unica frase messa a commento di una gallery da brivido da parte della giovane. L'uomo è stato denunciato, del caso si sono occupati i carabinieri di Assisi. Al coraggio della giovane picchiata e presa a morsi sono seguite tante reazioni sul fuo profilo facebook. C'è una donna che ha raccontato la sua storia con l'ex diventato stalker. E tante amiche della vittima dell'assurdo violenza hanno lasciato commenti sul profilo che racconta la violenza, invitando la ragazza ad andare avanti nella sua denuncia. Eccone uno emblematico: «Questa volta per lui,non ho un filo di rabbia... no,solo gelo e legalità, proprio quello che teme...Stavolta vince lei che ha il coraggio di renderlo pubblico, vince lei e lui non può fare più nulla. Vince lei e lui resta soltanto un mostro che col tempo diventerà talmente piccolo da sparire.L'omertà e i silenzi finiscono qui. I nomi non servono, ma serve che la gente sappia,non sono incline a scrivere cose personali ma questa volta è utile e necessario....sarò con te e non sarai mai sola non mollare e complimenti ancora per il coraggio».

