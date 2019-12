Una donna debutta sulla copertina dell'Almanacco Illustrato della Panini: è Sara Gama.

Cade un altro tabù: per la prima volta una donna viene messa sulla copertina del celeberrimo Almanacco Illustrato di Calcio della Panini. Lei è Sara Gama, capitano della Nazionale italiana e della Juventus. La campionessa è ritratta in maglia azzurra con il numero 3 e accanto, in uno scatto più piccolo, c’è Milena Bertolini, l’allenatrice della Nazionale femminile.

Sara e Milena dividono la copertina con Federico Chiesa (per la squadra della Fiorentina) e Roberto Mancini, i due in versione giocatore-simbolo e allenatore della Nazionale di calcio maschile.

L’Almanacco Illustrato di Calcio della Panini è una delle pubblicazioni più note del settore. Quello per l’anno 2020 raccoglie i principali numeri del 2019: i risultati e le classifiche del calcio italiano e internazionale, gli statini di tutti i giocatori di serie A e B e in questa edizione un focus sui Mondiali femminili disputati in Francia.

La copertina di Sara è l’ultima conquista del calcio femminile anche nel settore del collezionismo. In occasione della Coppa del Mondo di questa estate la Panini ha realizzato il primo album di figurine dedicato alle giocatrici più iconiche del torneo (e per le Azzurre c’era anche Sara Gama). L’album è stato un tale successo da convincere la Panini a emettere altre 8 figurine, fuori raccolta, dedicate alle calciatrici italiane presenti, che sono state inviate su richiesta dei singoli collezionisti.

Il 2019 è stato l’anno della consacrazione del calcio femminile: mai come questa edizione i Mondiali hanno avuto così ampio seguito. Per le Azzurre si è trattato del ritorno alla massima competizione, dopo che l’ultima partecipazione era del 1999. Il 18 giugno è andata in onda, per la prima volta nella storia italiana, una partita in diretta su RAI 1, in prima serata, della Nazionale femminile, Italia-Brasile. L’evento ha ottenuto uno share da record, del 29,3%, arrivando a 6.525.000 spettatori. Superati i 7,3 milioni, sommando anche i 776.000 spettatori su Sky.

