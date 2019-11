Parto naturale e allattamento al seno riducono rischio allergie dei bambini

Parto naturale, allattamento al seno e dieta varia in gravidanza: queste tre condizioni potrebbero abbassare il rischio del bambino di sviluppare allergie alimentari, rinite allergica, eczema e altre allergie. Lo rivelano due studi presentati al Meeting Scientifico della American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) in corso a Houston. Il primo studio, di David Hill, dell'Ospedale Pediatrico di Philadelphia, si è basato sull'analisi delle cartelle cliniche di 158.422 bambini. É emerso che i bambini nati con parto naturale e allattati al seno (anche in modo non esclusivo) erano meno a rischio di sviluppare allergie negli anni. Il secondo studio, condotto da David Fleischer dell'Ospedale Pediatrico di Philadelphia, ha coinvolto 1315 gestanti la cui dieta è stata seguita durante tutta la gravidanza: è emerso che i bimbi nati da donne che avevano adottato una dieta varia in gravidanza erano a minore rischio di allergie alimentari ed eczema (il 21% dei bimbi nati da queste mamme contro il 32% dei nati da mamme con diete poco varie hanno sviluppato almeno una allergia a due anni). Insomma, almeno in parte ci sono delle 'armì preventive che la mamma può adottare sin dalla gravidanza per ridurre il rischio futuro di allergie nei nascituri.

