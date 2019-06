L'annuncio della regione Veneto: mamme venite qui a partorire, ombrellone e lettino gratis per 14 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'annuncio è piuttosto singolare ma cattura subito l'attenzione, soprattutto quella delle future mamme col pancione. Un comune del Veneto ha lanciato una promozione speciale sia per valorizzare il territorio, sia per dare un sostegno alle partorienti, indipendentemente da chi sono, se povere o ricche, non importa. L'importante è che se scelgono di fare nascere il loro bambino negli ospedali che ricadono sotto la giurisdizione dell'Ulss 4 della regione veneta, verrà regalato loro, alla mamma e al piccolo, un posto in spiaggia con ombrellone, per la durata di 14 giorni. Due lettini e un ombrellone garantiti per chi partorirà da giugno a dicembre negli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro.Potranno scegliere dove andare a trascorrere un piccolo periodo di vacanza, se a Bibione, Caorle, Eraclea mare o Jesolo. Il progetto - nato dalla collaborazione tra Ulss4 e Unionmare Veneto, con il contributo della Banca San Biagio del Veneto Orientale - si chiama «Vieni a partorire qui e ti regaliamo il mare». Lo scopo è di promuovere i benefici per mamma e bambino trasmessi dal sole e dal mare. In pratica nel momento della dimissione ospedaliera post-parto, alla mamma verrà consegnato, se lo vuole, un «Beach pass» che le acconsente di utilizzare gratuitamente un ombrellone per 15 giorni, scegliendo se utilizzarlo nell'estate corrente o nell'estate 2020