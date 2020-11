La violoncellista che suona sui tetti dei musei di Parigi: «La bellezza ci salverà»

La Francia in lockdown, Parigi avvolta silenzio. Dai tetti la violoncellista regala la bellezza della sua musica. E’ tornata ad esibirsi come aveva fatto in primavera. La musicista Camille Thomas, armata del suo violoncello Stradivari, incanta il pubblico che si affaccia in strada o dalle finestre suonando brani di musica classica. Come location sceglie i tetti dei musei chiusi al pubblico. In queste immagini si trova in cima all’Institut de France.

La giovane violoncellista Camille Thomas ha deciso di esibirsi con il suo Stradivari del 1730 nel "Kaddish" di Ravel dal tetto dell'Institut de France a Parigi. «La bellezza ci salverà. Può essere il nostro nutrimento nei momenti difficili, il nutrimento essenziale dell'anima. Molto più che un intrattenimento, come guardare una serie su Netflix», ha spiegato la musicista.

