Chassidy, la campionessa di videogame insultata dai giocatori maschi: «Zitta e preparaci i panini»

in case anyone has forgotten what its like to be a female who plays overwatch (: pic.twitter.com/PlrdRCapoj — Cupcake (@chassidykaye) July 9, 2019

Ultimo aggiornamento: 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stai zitta e preparaci i panini». O ancora: «Vai a pulirci casa».ha 19 anni ed è una fuoriclasse del videogioco. Tanto per capire, nell'era degli youtuber, in questo gioco molto famoso tra i ragazzi lei è 111esima nelle classifiche mondiali. Sui social dove è conosciuta con il nome diè seguita da migliaia di utenti, eppure questo non ferma gli haters che ogni giorno la ricoprono di insulti e frasi discriminatorie solo perché è donna. Questa giovane ragazza ha deciso di prendersi una rivincita pubblicando sui social video in cui si sentono chiaramente gli attacchi subiti, pubblicando nomi e cognomi dei suoi avversari maschi con il commento: «In caso qualcuno non sappia com’è essere una donna che gioca a Overwatch».Risatine, commenti sul basso quoziente d'intelligenza delle donne. Siamo nell'epoca del digitale. E' la generazione dei millenials. Eppure sembra di essere tornati indietro di cento anni.«Praticamente ogni giorno ricevo attacchi di questo tipo», ha raccontato Chassidy a BuzzFeed News. «E non c’è quasi mai nessuno che mi prenda le mie difese. Spesso, alcuni giocatori che sono in squadra con me dicono all’altro team frasi come: “Abbiamo una ragazza in squadra, avete vinto voi…”».Questa volta Chassidy ha deciso di aggirare l’impermanenza dello streaming e di congelare quegli insulti in un video che rimanesse sui social, incoraggiando altre giocatrici a fare lo stesso. L'obiettivo? «Denunciare comportamenti scorretti, anche se non sono diretti a loro personalmente, per rendere la community migliore per tutti». E non solo quella di Internet.