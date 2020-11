"Outside In" di JDL: a San Paolo il primo murales green omaggio al movimento Lgbt

Un muro per tutti, un muro di tutti: perché nessun muro si abbatte da solo. Era il 1921 quando si svolse il Primo congresso per la riforma sessuale, che pose le basi per la fondazione della Lega mondiale per la riforma sessuale. 99 anni dopo, arriva a Roma l'opera "Outside In" realizzata dalla street artist olandese JDL. Si tratta del primo murales green a tema LGBT+, nato dalla collaborazione tra Italia, Stati Uniti e Olanda.

Un nuovo monumento in città, nel quartiere San Paolo, che è al tempo stesso colore e rigenerazione urbana, restyling creativo della città e messaggio, in grado di trasformare un muro bianco in opera d’arte accessibile a tutti. 250 mq di vernice mangia smog, un inno all’amore e al diritto alla felicità. Il progetto nasce da Yourban2030, la no-profit italiana di Veronica De Angelis che ha già regalato a Roma, nel quartiere Ostiense, Hunting Pollution, il murales green più grande d’Europa.

A due anni di distanza da Hunting Pollution Yourban2030, fondata da Veronica De Angelis con la project manager Maura Crudeli, torna con una cordata internazionale etica, per un’opera di 250 mq di vernice mangia smog dedicata a La Karl Du Pigné: personaggio icona del movimento, che lo rende oggi simbolo condiviso di diritto alla felicità, diritto all’affettività.

«Ciò che il movimento ha dimostrato - dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030 e capofila del progetto - da quel lontano 1921 e poi passando per il 1969 - i Moti di Stonewall - e per la fondazione dell’Homomonumentary di Amsterdam e così via, è che, come un domino colorato, la libertà di uno ha comportato la libertà di tutti». Le fa eco Valerio Colamasi Battaglia, Presidente del Circolo Mario Mieli: «Abbiamo fortemente voluto questo muro dedicato alla Karl, Andrea Berardicurti, che è stato un pilastro storico per il Circolo Mario Mieli e per tutta la comunità LGBT+. Da sempre la nostra comunità lotta per abbattere i muri del pregiudizio e questa volta abbiamo deciso di sostenere e abbracciare il progetto di Yourban 2030 di trasformare un muro in un simbolo di libertà, di accettazione, di amore per sé stessi. Siamo ancora più felici perché sarà nel nostro quartiere di San Paolo sul muro dell’Istituto Tecnico Armellini. Ripartiamo dal territorio e dalle generazioni future per costruire paesaggi di solidarietà, amore e rispetto».

«La mia opera - spiega la street artist olandese JDL - rappresenta un uomo e una donna, che si sovrappongono e si riflettono allo specchio: uno è l’altra e l’altra è l’uno, in un incontro d’amore, in un moto di accoglienza universale». In "Outside In" i 250 mq di vernice Airlite mangia-smog con cui è realizzato il murales, neutralizzano lo smog di 53 auto benzina euro 6 e 40 auto diesel euro 6 al giorno. Il progetto, fortemente voluto e sostenuto dall'Ambasciata Olandese in Italia, è a cura di Yourban 2030 in collaborazione con il Circolo Mario Mieli, con il patrocinio del Municipio VIII di Roma.

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA