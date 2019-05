In Brasile un'orchestra sinfonica di sole donne

Un'orchestra sinfonica di sole donne. È stata costituita a Rio de Janeiro e si esibisce in concerti gratuiti. A idearla, la trombettista Luciana Portela. Le musiciste hanno dai 20 ai 45 anni, racconta l'agenzia Dire, e occupano posizioni di spicco in altre orchestre del Brasile o di Rio

Questo progetto e’ un modo - ha detto una delle piu’ giovani violiniste dell’orchestra - per dare forza alle donne

.

Sono musiciste, professioniste, lavorano nelle scuole di musica, sono mamme eppure si riuniscono una volta a settimana e programmano concerti

.

n tutto il mondo le orchestre sono maschili, in media su 44 musicisti al massimo abbiamo 8/10 donne. Vedere una direttrice d’orchestra, come Priscilla Bomfim, è molto difficile

.



Oggi si contano 586 direttori d’orchestra uomini e solo 21 signore del podio. Cifre eloquenti e schiaccianti. La pioniera indiscussa delle direttrici è la 60enne Marin Alsop, a capo dell’Orchestra di Baltimora e già allieva del mitico Leonard Bernstein. N on manca anche un’eccellenza made in Italy: Speranza Scappucci signora del podio in ascesa

», spiega Monica Nicola«I