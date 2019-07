Sea Watch, commissione femminicidio: «Le istituzioni condannino l'odio sessista sul web»

«La vicenda della capitana Rackete sta scatenando sul web un odio che si esprime attraverso espressioni sessiste ripugnanti, che arrivano ad inneggiare anche lo stupro di gruppo. Solidarietà a Rackete, all'onorevole Meloni e alle tante donne che subiscono questo tipo di attacchi». La senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio, chiede l'intervento delle istituzioni.

«Dichiarazioni come quelle che circolano - aggiunge - non possono essere giustificate in nessun modo, ma vanno condannate e perseguite senza timidezze di nessun tipo. Per questo come istituzioni siamo chiamati a condannare apertamente attacchi violenti e sessisti di questo tipo e a lavorare per costruire risposte chiare in grado di aggredire fenomeni come questo che sono chiaramente nel solco di quella subcultura che alimenta e genera la violenza».

La vicenda della capitana della Sea Watch ha scatenata un'ondata di odio senza precedenti. Ad essere bersaglio degli insulti sui social anche la gip di Agrigento Alessandra Vella che ha deciso la scarcerazione di Rackete.

