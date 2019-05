Pillole di Buddismo

Non rallegrati quando ti lodano, non buttarti giù quando ti biasimano. Nessuno sa chi sei e quanto vali, nemmeno tu. Resta aperta alla vita.



Disistima e egocentrismo hanno una radice comune, si basano solo su sul tuo punto di vista. Lascia che la tua identità sia un dialogo con gli altri.



Non fidarti delle verità: la verità è una costruzione, fidati di quello che accade qui e ora: osserva quello che stai vivendo.



Ogni volta che dici “io” o “mio”, ti allontani dall’esperienza e osservi il mondo che vorresti ma che non c’è.



L’equazione della felicità è capire che la tua identità è formata al 33% da quello che chiami “Io”, al 33% dagli altri, al 33% del mondo che hai vissuto e che vivi… e poi resta un 1% che nessuno sa che cosa sia, ma che lascia aperte le porte del possibile.



Conoscere quello che c'è momento per momento nella nostra esperienza, è coltivare una mente libera: questa è la Via di Mezzo.



Le nostre fragilità sono occasioni preziose di coltivare la gentilezza. Accogliendo i nostri limiti possiamo scoprire il coraggio di un cuore aperto e in pace.



La fiducia in se stessi non è arroganza o presunzione, è sapere che possiamo conoscere quello che c'è, e coltivare un cuore libero dalla paura e dalla confusione.



Siamo il frutto delle nostre azioni, ma nessuna azione ci determina completamente: abbiamo sempre la possibilità di aprirci, conoscere e liberarci da quello che ci condiziona.



Quando ci sentiamo confusi o sopraffatti, possiamo sempre fermarci un momento, inspirare ed espirare consapevolmente, prenderci un momento per osservare, e poi agire.



"Io sono fatta così" - "tu sei fatto così" - attaccarci alle idee che abbiamo su di noi e sugli altri ci chiude alla sorpresa del cambiamento, e alla possibilità di liberarci.



Quando discutiamo, avere ragione o avere torto sono una trappola che incastra. Ma se ascoltiamo consapevoli, possiamo rispondere da un cuore in pace: così possiamo coltivare la nostra libertà e quella altrui.



Le opinioni che abbiamo su di noi sono come lo sguardo di qualcuno che non c'è: come dovremmo apparire, come dovremmo parlare, cosa dovremmo pensare, chi dovremmo essere. Coltivando una mente silenziosa, impariamo a liberarci da questo sguardo e gustiamo la pace di non dover essere nulla in particolare.



Vivere senza attaccamento è come viaggiare con poco bagaglio: avremo più spazio per ogni nuova scoperta, e la ricchezza di una mano libera che può aiutare chi ha bisogno.



La gioia e l'apprezzamento di sé che nascono dalla generosità non possono esserci tolte.



Per salire su un tetto non metteremmo una scala in una buca, ma sul terreno solido. Tuttavia ci aspettiamo che notando continuamente quello che manca in noi e negli altri ci migliorerà. E' molto più utile l'incoraggiamento che viene dall'amichevolezza e che nota prima quello che c'è. Così potremo arrivare più in alto di quanto immaginiamo.



Tornare consapevolmente al respiro è tornare alla presenza: una base sicura sempre disponibile su cui possiamo fare affidamento.



Essere equanimi non è allontanarsi dalla vita, ma trovare la giusta vicinanza a quello che accade.



Avendo cura della nostra mente, abbiamo cura di noi e degli altri. Se sviluppiamo equilibrio, gentilezza e saggezza saremo una grande risorsa per il bene di tutti.



Un respiro dopo l'altro, dimorando nella chiarezza di una mente aperta, possiamo scoprire che lasciar andare non è altro che un profondo rispetto di sé e degli altri. Un rispetto che lascia essere, al di là delle pretese e critiche.