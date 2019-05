Donne oltre ogni ostacolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autostima. Se ci pensate, sta tutto in questa parola e nel fatto che, a mia memoria, non c’è mai stato un convegno esclusivamente dedicato a “uomini e autostima”, mentre Il Messaggero nella sede della LUISS a Villa Blanc, ne organizza uno meritoriamente dedicato a donne e autostima. Ho letto decine di libri e uno (“Il potere delle donne” ) l’ho anche scritto, proprio al fine di capire che cosa indirizza una donna verso una scelta di vita piuttosto che un’altra. Certo, il caso conta, come sempre, come per tutti. Ma, per gli uomini come per le donne, quel che conta di più è il rapporto che ciascuno di noi ha col riflesso di sé. Con l’autostima. Vale, lo ripeto, per gli uomini e per le donne, ma per queste ultime la questione è più complessa e, direi, quasi genetica, perché è più facile che una bambina prima e una donna poi venga incoraggiata a mantenerla bassa, la propria autostima. Mentre per gli uomini è vero il contrario.Per questo Il Messaggero ha scelto di andare dritto al cuore del problema, farne il centro del primo appuntamento di “Mind the Gap” , l’iniziativa fortemente voluta dall’amministratore delegato Azzurra Caltagirone e dal direttore Virman Cusenza, pensata per approfondire il gap di genere e contribuire a liberare il potenziale delle donne. Perché, gira e rigira, la sostanza del divario che ancora rende difficili la parità tra uomini e donne sta proprio lì, nella percezione che gli uni e le altre hanno di se stessi.L’autostima, lo spiegherà bene la psicologa Anna Zanardi, advisor di molti amministratori delegati, si forma nei primi di anni di vita, ma si conquista in quelli successivi e va nutrita, credo, fino all’ultimo momento. Perché quel che penso di me dipende anche da chi me lo riconosce. E se non me lo riconoscono ci sto male.E’ da bambini, però, che lo sguardo degli altri diventa fondamentale. Chi di noi non ha un ricordo speciale, un momento in cui, inconsapevolmente, la nostra autostima infantile è stata rafforzata o, invece, demolita?Il mio è, fortunatamente, un ricordo del primo tipo. Stavo imparando ad andare in bicicletta e, perdendo l’equilibrio, feci una brutta caduta, sbucciandomi un ginocchio. Mio padre, il mio coach per l’occasione, mi aiutò a rialzarmi e mi spronò a riprovarci. Il suo fu uno sguardo solidale. Non mi rimproverò per la caduta, io non mi lamentai per il ginocchio che faceva male.Poco dopo, a casa, sentii mio padre che confidava a mia madre: «È caduta, si è anche sbucciata il ginocchio, ma non ha detto niente. È risalita in bici come se niente fosse». Mio padre non lo sapeva, ma in quel momento stava mettendo un bel solido mattoncino nella costruzione della mia autostima: niente aiuta di più un bambino del percepire l’ammirazione di un genitore. Lo sguardo conta, è testimone del fatto che sto facendo bene, che sono nel giusto.Il cammino verso l’autostima, però, è un percorso lungo e, si diceva, dura tutta una vita. Certo, il calcio d’inizio conta e conta tanto, ma per una donna il GG, il Grande Gap, va oltre gli inizi e la famiglia, continua a scuola, nel mondo del lavoro, nelle relazioni con le altre donne. Fino alle conseguenze dell’amore. Perché, dopo mamma e papà, nessuno quanto un uomo che amiamo può demolire l’autostima di una donna. Le cronache sono costellate di uomini impegnati in questo certosino lavoro di demolizione e di donne che lo subiscono. Inconsapevoli, purtroppo, a volte fino all’estremo sacrificio della vita. Nessuna è esente dal rischio, nessuna al riparo, grandi manager e star dello show business come ragazzine alle prime esperienze sentimentali. A volte siamo così insicure da spacciare per autoironia la mancanza di certezza di sé: «Da quando sono piccola non mi prendo mai troppo sul serio anche perché come molte donne sono partita con un’autostima molto bassa», ha detto in un’intervista Michelle Hunziker fotografando una scomoda verità.Perciò nel primo incontro di Mind the Gap, sarà interessante ascoltare anche il suono di campane diverse, donne che nel cammino verso il rafforzamento dell’autostima hanno marciato sicure, come l’amministratore delegato di Pomellato, Sabina Belli e come Maurizia Villa, managing director di Korn Ferry, una delle società di cacciatori di teste più rispettate. E sarà utile raccogliere l’esperienza di Vittorio Colao, il manager che in tutte le realtà in cui ha lavorato, prima in Italia con Vodafone e Rcs e poi come ceo di Vodafone mondo, ha sempre imposto ai suoi di superare il gap tra uomini e donne. Dimostrando a Londra come in India che, volendo, si può.Le prime a volerlo, però, devono essere le donne. Perché siamo fatte come siamo fatte: a volte ci basta sapere di conoscere un argomento come e meglio di un uomo, ma non siamo interessate a comunicarlo anche gli altri. Il che può anche essere più comodo (non siamo allenate alla guerra, ricordiamocelo) ma poi non lamentiamoci.Come nella gara per le tabelline, seconda elementare: io lo sapevo quanto faceva cinque per sette, ma lasciavo correre quella frazione di secondo in più, quella frazione di incertezza in più che il mio compagno di banco non aveva. E la gara delle tabelline la vinceva lui. Il Gap esiste, non è per niente superato e crea innumerevoli danni alle nostre vite di singoli e all’avanzamento collettivo, al benessere di una società. Per andare oltre, tocca occuparsi prima di tutto di noi, guardare dentro noi stessi. Ecco perché il primo incontro di Mind the Gap è dedicato all’autostima. Avere fiducia in se stessi è la via più efficace per ispirare fiducia negli altri. Ignorare chi cerca di demolire la nostra autostima è essenziale per essere utili, a noi e agli altri. «Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo» è il mio motto. Mi conforta che l’abbia detto Einstein, uno che sulle tabelline andava forte.