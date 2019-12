La Ragazzina Senza Paura a Wall Street è al centro di un clamoroso caso giudiziario

Ultimo aggiornamento: 13:31

La Ragazzina senza paura, la celebre statua di bronzo che nel 2017 è stata collocata a Wall Street, proprio di fronte al famosissimo Toro, simbolo della potenza del mercato, è al centro di una clamorosa contesa giudiziaria che sta facendo discutere. La Ragazzina senza paura è una bellissima opera scultorea che raffigura una bimba impavida, con lo sguardo fiero, la coda di cavallo e la postura di qualcuno che è privo di qualsiasi timore verso il mondo: una chiara metafora di una condizione femminile da raggiungere in futuro per le giovani generazioni.La statua è finita al centro di una bagarre, tra la società che ha commissionato l'opera, la State Street Global Advisor che la ha donata alla città di New York e l'autrice della scultura, Kristen Visbal per averla riprodotta tale e quale e averla rivenduta anche in altre città nel mondo come Oslo, Melbourne, Londra.L'artista ha replicato che la Ragazzina senza paura non doveva essere un unicum. Anzi, proprio perchè è il simbolo del gender gap, è un oggetto che deve essere diffuso. Naturalmente l'azienda che ha sborsato 5 milioni di euro per la statua non è affatto d'accordo con questa lettura e chiede i danni alla scultrice, oltre che la eliminazione di tutte le altre copie. La Ragazzina senza paura è solo una ed è quella che è a Wall Street. Ora la parola spetterà al giudice.