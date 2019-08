Morta Toni Morrison, prima afroamericana a vincere il Nobel, ha esplorato le radici della cultura nera

E' morta a 88 anni Toni Morrison, la prima scrittrice afroamericana ad avere vinto un Premio Nobel. Di lei restano opere profondissime come Amatissima e il Canto di Salomone, pubblicato nel 1977, che ha aperto un lavoro di esplorazione sull'identità nera americana. La morte della scrittrice è avvenuta in un ospedale di New York, ed è stata causata da problemi respiratori.

Nella sua lunga carriera di scrittrice Morrison ha pubblicato 11 libri e diverse novelle per bambini, vincendo vari premi, oltre che il Nobel per la Letteratura nel 1988, assegnatole con la motivazione che i suoi scritti hanno «una forza visionaria e nello stesso tempo una grande tensione poetica».

I suoi scritti sono apparsi per anni regolarmente sul New York Times.

l suo capolavoro resta Beloved (Amatissima) che le valse il Pulitzer. Un racconto che prende spunto da un fatto di cronaca realmente avvenuto riportato in un giornale di metà dell'Ottocento. Una schiava fuggita da una piantagione di cotone in uno stato del Sud, quando si rende conto che sta per essere ricatturata e riportata dal padrone, uccide la figlia perchè non passi gli orrori della schiavitù. Il libro Toni Morrison è dedicato agli oltre 60 milioni di schiavi morti durante il cosiddetto Middle Passage, la traversata oceanica delle navi negriere che dalle coste africane arrivavano nelle Americhe.

