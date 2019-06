Casellati alle azzurre del calcio: «Riscattate lo smacco dei maschi»

Le azzurre del calcio in Senato, prima di partire per i Mondiali. «Vinceremo la sfida più grande, quella di fare del calcio femminile una realtà consolidata». Il presidente della Figc Gabriele Gravina lo ha promesso al presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione del saluto alla nazionale femminile. Alla vigilia della partenza per il Mondiale che si disputerà in Francia a Palazzo Madama il presidente ha ricevuto le azzurre. L'Italia guidata dalla juventina Sara Gama e in panchina dal ct Milena Bertolini a 20 anni di distanza dall'ultima partecipazione esordirà domenica 9 giugno a Valenciennes con l'Australia per poi affrontare il 14 giugno la Giamaica a Reims e il 18 giugno il Brasile ancora a Valenciennes. «F atevi onore restituendo orgoglio e speranza a tutti i tifosi italiani che hanno dovuto subire lo smacco di una nazionale maschile che non si è qualificata all' ultimo Mondiale

Si vince uno degli ultimi pregiudizi maschili - ha aggiunto Casellati - le donne si affermano anche in questo settore. I tempi in cui qualcuno ebbe a dire che il calcio non è sport per signorine sono lontani. Oggi i numeri e i dati ci dicono che stiamo vivendo una sorta di 'rinascimento' di questo sport che troppo a lungo è stato considerato mera prerogativa maschile

.



«Come Figc -ha proseguito Gravina- siamo impegnati nell'imprimere l'accelerazione a questa disciplina: dobbiamo recuperare un gap enorme rispetto alle altre nazioni dovuto a un fatto culturale, ma oggi non è più così, grazie alle nostre giocatrici e grazie all'impegno messo nelle riforme. Eppure il percorso è ancora molto lungo e interessa una parte della nostra società civile. Oggi, intanto, ricordando le parole di San Tommaso, mi permetto di consegnate al Paese la bellezza di queste ragazze mondiali».

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», ha detto il presidente del Senato.