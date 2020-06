La carica delle nail artist, nuove influencer e webstar: unghie abbinate a mascherina e scarpe

C’era una volta la manicure, oggi c’è la nail art, ultimo trend femminile in fatto di bellezza unita al marketing. Se la seduzione di una donna passa dalle sue mani, oggi più che mai viaggia anche attraverso il web, poiché le nail artist di grido sono le nuove influencer, vere star sui social network, a colpi di storie, foto, video e tutorial online. “Guru” assoluto la giapponese Mei Kawajiri: nelle foto sul suo profilo Instagram sembra una delle tante ragazze giapponesi vestite in stile harajuku, trionfo di strati di colore e accessori infantili un po’ kitsch. Eppure la giovane Mei è fra le nail artist più famose sui social a livello internazionale, nonché, nel suo studio di New York, artefice del look delle unghie di celebrity del mondo della musica e della moda. Fra le sue clienti eccellenti la cantante Ariana Grande, la top model Bella Hadid, la cantautrice Dua Lipa, idolo delle adolescenti britanniche e non solo.

Con oltre 232mila followers su Instagram, Mei si sbizzarrisce nel decorare le unghie con fantasie abbinate alle cover degli smartphone, o addirittura alle sneakers. Per lei perdono la testa teenagers e signore, che seguono online le storie e i video fantasiosi dell’influencer giapoamericana. In questo particolare momento storico Mei ha lanciato per le giovanissime la nuova tendenza delle unghie abbinate alla mascherina, con motivi che si ispirano al mondo dei fumetti e dell’arte pop. Oltre 200mila followers anche per la giapponese, ma con base a Hollywood, Britney Tokyo, che sui colori fluo e sulle unghie come piccola opera d’arte ha costruito, come del resto tutte le sue colleghe nail topinfluencers, un vero business globale e “social”. Stile dark e tocchi di pop art nella nail art di Lexi Martone, diventata da semplice nail artist vero e proprio personaggio pubblico, grazie ad Instagram e alle sue unghie che sono autentici capolavori, talvolta ispirati addirittura ai guru della pop art e della street art newyorkese. Chelsea King, in California, è una diva della rete, al punto da essere spesso ospite delle tv statunitensi in qualità di look influencer. Stile maculato e fusioni fra motivi floreali e mimetici nelle unghie di un’altra star del web, Karen Gutierrez, mentre Missladyfinger, da New York, lancia nuovi trend che puntano sul “nude” e le sfumature scintillanti e glitterate. Anche Jessica Washick è nail artist di portata internazionale e ottima imprenditrice, tanto da essere stata scelta da una nota multinazionale di calzature sportive per realizzare scarpe femminili da jogging con i colori scelti e abbinati proprio da lei, in qualità di nail influencer. Ma se sui social le unghie “estreme” attirano centinaia di migliaia di followers, nella realtà, almeno in Italia, cosa chiedono le donne quando decidono di dare un nuovo look alle proprie mani? Come afferma Maria Badreddine, nail artist di punta di origine libanese con base a Roma: «Con la voglia d'estate quest’anno, in particolare, le signore prediligono i colori che evocano profumi e richiamano la natura, come il rosso fragola e il verde menta; senza tralasciare il nude e i colori pastello». Dopo tanti mesi trascorsi a casa c’è il desiderio di nuance e fantasie che parlano di terre lontane, magari con quel tocco di charme orientale che ben si sposa con la moda occidentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA