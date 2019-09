Un murale di Alice Pasquini per la lotta del tumore al seno

Un nuovo murale di Alice Pasquini per la lotta al tumore al seno. La sua firma è già impressa su molti muri della Capitale che sono diventati le grandi tele delle sue opere. Adesso la street artist romana di fama internazionale si prepara a dipingere un nuovo pezzo di città. E lei che spesso ha scelto le donne come soggetto delle sue opere, questa volta colorerà per una causa tutta rosa: la lotta al tumore al seno. La street artist è stata contattata dall'associazione Komen Italia per disegnare un murale evocativo sul muro dell'ospedale oftalmico di piazzale degli Eroi, all'angolo tra via Fra Albenzio e via Vittor Pisani. Tutto sarà realizzato in 48 ore, il 17 e il 18 ottobre. Ad annunciare questa mattina la notizia, in occasione della conferenza stampa di presentazione degli eventi per il mese della prevenzione del tumore al seno, è stato il presidente della Komen Italia Riccardo Masetti.

