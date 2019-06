Nicole, la Valentino Rossi di Ladispoli: «É dura per noi donne, ma possiamo vincere anche in moto»

Nicole sogna di guidare la moto . Chiude gli occhi e sente l'asfalto sotto il ginocchio, piegata in curva. Li riapre e guarda i video in cui c'è lei, casco tuta e numero 11, a bruciare secondi in gara.

Nicole Cicillini

, la Valentino Rossi di Ladispoli,

campionessa diciannovenne

tra maschi e femmine, l'ambiente è difficile e ci vuole una grinta fuori dal comune. Ma possiamo farcela anche noi donne, possiamo vincere e non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno. E invece c'è l'idea che le donne non ce la possono fare. In gara, alla R3cup, su 45 piloti solo sette sono donne

Nicole corre da quando aveva 16 anni e adesso vive per andare più veloce.

mi ha portata a una fiera di moto e così ho cominciato. Ho fatto i campionati di mini-moto conquistando due podi, da lì ho preso la 125 e con quella ho vinto la categoria femminile di 125 E, undicesimo posto in assoluto. Questo era un anno importante per imparare dai più forti. Voglio restare ancora un paio di anni nel 300 per poi passare alle moto 600

. Nicole si divide tra il lavoro nell'azenda del padre e gli allenamenti in palestra e nei circuiti.

Mi piace come guida, il suo stile

Nicole va veloce anche nei sogni.

«Mi manca tanto correre, voglio tornare in pista il prima possibile. Penso di farcela per metà luglio». Ancora non può, ha la mano sinistra fasciata dopo l'intervento a due dita e si sta riprendendo dalla microfrattura al bacino.la chiamano così, lache l'anno scorso è stata la prima donna ad aver vinto il Trofeo centro Italia velocità nella classe supersport 300 con Yamaha R3. Il 6 giugno scorso, in gara a Vallelunga, ha avuto un incidente. «Mi sono arrabbiata tantissimo, non è stata colpa mia. Stavo facendo un buon tempo nella Yamaka R3cup Coppia Italia, avevamo alte aspettative, potevamo giocarci la vittoria. Quel giorno due piloti davanti a me sono caduti e per evitarli ho alleggerito il gas e uno che era dietro mi ha centrata in pieno. Peccato, era il mio primo anno di Coppia Italia e nella categoria femminile ero terza, sedicesima su 45 piloti».É dura la moto, per le donne di più. «Se possono buttarti a terra lo fanno, non stanno a guardare se sei una ragazza. Non c'è differenza in gara. Andiamo forti. Essere battuti da una ragazza scoccia di più quindi moltiplicano l’impegno e la cattiveria agonistica. Ma quando li batto vengono subito a congratularsi ed a fine gara siamo tutti amici».«Mi sono sempre piaciute le motociclette, mio padre«I miei modelli? Ana Carrasco, la vincitrice del campionato mondiale Supersport 300 dell'anno scorso.».