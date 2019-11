Trasforma le buche in opere d'arte, Irina: «Prego Dio che nessuno le distrugga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, è nata in Bielorussia ma da quando si è trasferita in Sicilia la sua vita è cambiata.vive a Messina e ha iniziato a riempire le voragini con deifatti da lei. Ed è partita la gara di solidarietà per donarle mattonelle vecchi e altri materiali che Irina è in grado di trasformare in opere d'arte.«In Bielorussia non c'è il mare, non ci sono i paesaggi che ci sono qui - dice Irina - e da quando vivo in Sicilia per me è stata come una rinascita, ho ricominciato a dipingere. Poi ho iniziato a guardarmi intorno, vedevo sempre questi marciapiedi sconnessi, e qualcuno inciampava sempre in queste buche».E allora Irina ha pensato di trasformare il degrado in opere d'arte. «Ho pensato ai mosaici, anche se non li avevo mai fatti, il primo l'ho realizzato sulla mia terrazza, poi ho iniziato a crearli in strada, al posto delle buche ed è nato il progetto». Irina, dopo molto tempo, è riuscita ad avere l'autorizzazione dal. Il suo è un lavoro completamente. E racconta: «Dopo aver realizzato il mosaico al posto della buca, vado a casa e prego Dio che nessuno lo distrugga. A volte - dice - esco la sera tardi e vado a controllarlo».«Cari messinesi, vi chiedo di portarmi piastrelle, anche rotte, ma colorate. Come la vostra bella Sicilia».