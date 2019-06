La Francia parte favorita, le atlete hanno battuto la squadra coreana 4-0

Inizio travolgente per la Francia ai Mondiali di calcio femminile giocati in casa dove si conferma tra le favorite alla vittoria finale. Nella gara di apertura a Parigi, la formazione transalpina ha battuto nettamente la Corea del Sud per 4-0. In gol Le Sommer al 9' del primo tempo, poi Renard al 35' e 47' sempre del primo tempo. Nella ripresa chiude il conto Amandine Henry al 40'. L'Italia farà il suo esordio ai Mondiali di calcio femminile domenica prossima alle ore 13 contro l'Australia

