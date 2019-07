Inghilterra-Usa, 90 mila dollari per la semifinale se fossero stati uomini bonus fino a 550 mila

Gli uomini avrebbero guadagnato 550 mila dollari, invece per loro, per le ragazze della nazionale femminile degli Usa il compenso è di 90 mila dollari. Eppure sono arrivate in semifinale ai Mondiali francesi e martedì 2 luglio, alle 21, affronteranno l'Inghilterra.

La disuguaglianza retributiva continua a far discutere anche nel mondo del calcio: la nazionale femminile americana ha già avviato una causa contro la US Soccer Federation per «discriminazione di genere» e qualche giorno fa hanno accettato la mediazione.

Intanto però, secondo un'analisi elaborata dal Guardian la disparità economica continua a essere pesantissima: 90 mila dollari contro i 550 mila degli uomini. La Federazione ha respinto le accuse spiegando che i guadagni prodotti dalla squadra maschile sono maggiori rispetto a quelli femminili. Secondo il Wall Street Journal però le partite di calcio delle donne negli Stati Uniti hanno totalizzato vendite di biglietti maggiori e hanno portato più entrate rispetto alla squadra maschile tra il 2016 e il 2018. La FIFA, inoltre, si aspetta 1 miliardo di spettatori per le partite in tivvù.

Sarah Todd, in un articolo pubblicato su "Quartz at Work" spiega: «Anche se le giocatrici di calcio femminile avessero meno entrate degli uomini, ciò non sarebbe comunque un motivo sufficiente per pagarle di meno. Dopotutto, come ha scritto Travis Waldron sull'HuffPost nel 2016, basare la paga esclusivamente su una forza di mercato come il reddito generato dalle entrate ignora il modo in cui il calcio internazionale ha soppresso sistematicamente il gioco delle donne per anni, impedendo loro di avere la possibilità di generare ricavi simili».

Insomma, l'unica, vera, grande, battaglia ancora una volta è quella culturale.



