Mind The Gap riceve il premio Valore Uomo per la tutela dei diritti umani, il conferimento mercoledì a Roma

Mind The Gap, il verticale dedicato al divario di genere tra uomini e donne del sito del Messaggero, verrà premiato con il Premio Valore, un premio che nasce nel 1998 per la tutela dei diritti umani principalmente attraverso una costante attività di diffusione della conOscenza, della cuLtura e della formazione professionale. Il riconoscimento promosso dall’Associazione Valore Uomo, verrà conferito domani, 19 giugno dalle ore 18 nei saloni di “Galleria del Cardinale” (Roma, via Della Pilotta 17/A) da Giuseppe Mazzucchiello, presidente dell’Associazione.Riceveranno i riconoscimenti:- Responsabile Casa Famiglia “La Valle dei Fiori”; Maurizio Billi - Direttore Banda Musicale della Polizia di Stato,– Giornalista;- Direttore dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;- Direttore dell’ANSA; il Prefetto- Direttore dell’ANBSC, Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata;– vaticanista e coordinatrice di Mind The Gap;- Chirurgo Hand and Microsurgery Sahlgrenska University Hospital Göteborg;i - Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Università degli Studi di Catania;- Presidente Automobile Club d’Italia; Anna Maria Timperio - Docente in Biologia Molecolare presso l’Università degli Studi della “Tuscia” Viterbo;- Imprenditrice.«Il premio nasce nel 2016 quale riconoscimento coloro che si sono distinti, mediante azioni a tutela della persona e del progresso, nella realizzazione di opere materiali e intellettuali finalizzate a estendere il benessere sociale e la tutela dei diritti umani a ciascun individuo, manifestazione che, già dall’anno scorso, si svolge sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri».in passato sono stati premiati il sacerdote, della Custodia di Terra Santa, per la sua testimonianza di coraggio e di fede, per il suo impegno al servizio del dialogo e della conciliazione fra i popoli. Il magistratoper il costante impegno a presidio della legalità per lo sviluppo della Società civile. Il generale Leonardo Tricarico, per aver contribuito a garantire l’avanzamento dell’intero Paese in libertà e sicurezza., per l’impegno volto a favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, nazionali e regionali, nella gestione ed attuazione delle politiche europee.