Molestie sessuali a una paziente durante la visita: medico arrestato

Molestie sessuali a una paziente durante la visita. È l'accusa di cui deve rispondere un medico del Palermitano, finito oggi agli arresti domiciliari per violenza sessuale. La Polizia ha dato esecuzione al provvedimento emesso dal gip Roberto Riggio su richiesta del pm Sergio Mistritta del pool specializzato nei reati ai danni di vittime vulnerabili guidato dal procuratore aggiunto, Annamaria Picozzi. Le indagini della Squadra mobile sono scattate dopo la denuncia della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti si sono verificati lo scorso febbraio durante una visita eseguita mentre il medico era di turno all'interno di una struttura sanitaria dove la donna si trovava per sottoporsi a terapie specifiche. La denuncia è stata raccolta all'interno dello stesso nosocomio da personale specializzato, allertato dalla stessa vittima. Immediate le indagini avviate dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno ascoltato tutte le persone informate sui fatti con le quali la donna si era confidata, scoprendo che in passato lo stesso medico aveva molestato altre due donne che, con qualifiche diverse, avevano lavorato in quella struttura, ma che per quei fatti non avevano mai presentato querela.

Ultimo aggiornamento: 14:40

