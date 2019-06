Stop alle molestie sessuali a teatro, firmato un accordo sindacale tra i lavoratori di categoria

Ultimo aggiornamento: 19:13

Attori, attrici, registi, tecnici di scena sono tutti avvertiti. Dietro le quinte del palcoscenico - di qualsiasi palcoscenico - non saranno ammesse molestie sessuali, avances, offese, minacce, abusi di potere. Il #Metoo partito da Hollywood dopo lo scandalo Weinstein piano piano si sta diffondendo nel mondo e sta imponendo un nuovo codice di condotta per tutti i lavoratori. I sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil insieme a Federvivo (Federazione dello Spettacolo dal Vivo, rappresentata in Agis) hanno annunciato di avere firmato un protocollo che impegna chiunque, a qualunque titolo lavori, a rispettare un preciso codice di condotta.L'annuncio è stato fatto unitariamente dalle segreterie nazionali dei sindacati confederali. «Sono pertanto bandite dal palcoscenico e dietro le quinte qualsiasi offesa, intimidazione, persecuzione, qualsiasi comportamento indesiderato che violi le dignità delle persone o crea un ambiente ostile, umiliante ed offensivo per la persona». «Oltre ai lavoratori, sono tenuti al rispetto del codice anche le imprese. Il mondo del teatro è portatore di cultura ed emancipazione sociale». «Lo confermano la larga convergenza e la disponibilità a condividere il codice di condotta da parte di tutti i firmatari che hanno sottoscritto tale accordo con grande senso di responsabilità».