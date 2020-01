Picchia la moglie davanti alla figlia, la bambina chiama il 112

Il papà stava picchiando la mamma davanti alla figlia, in casa. E la bambina l'ha salvata. Impaurita, temendo per la madre, ha chiamato il 112 e ha dato l'indirizzo. Sono intervenute tre volanti, nel quartiere Picanello, a Catania. L'uomo è stato portato in questura e poi denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Durante la lite il marito ha colpito la donna alla fronte, con un mazzo di chiavi. Sul divano gli agenti hanno trovato anche uno sfollagente che è stata sequestrato. La donna ha raccontato di litigi continui, che andavano avanti da anni. Anche davanti le figlie. E lui la picchiava. Questa volta la bambina è intervenuta in difesa della madre e ha chiesto aiuto.

La donna ha aggiunto che le aggressioni non sono mai state denuniciate e che lei non si è mai presentata al pronto soccorso. Dell'accaduto è stato informato il pm di turno, secondo le direttive del Codice rosso. L'uomo, dopo la denuncia, si è allontanato da casa.



