Modella picchiata e minacciata dall'ex: «Ti faccio vedere io come ti sfregio»

Lei decide di lasciarlo e lui la persegita per mesi con minacce e aggressioni. «Ti faccio vedere io come ti sfregio», le ripeteva. Vittima del suo ex una modella di 34 anni, che ha presentato denuncia dopo aver subito lo stalking per quasi due anni.

L'uomo, 35enne barese, è ora imputato per stalking e lesioni personali e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Sarà processato per direttissima a Bari il 26 febbraio, data in cui la presunta vittima si costituirà parte civile.

Dal maggio 2018 la modella ha raccontato di essere stata molestata e minacciata. «Ti faccio vedere io come ti sfregio» e «la pagherai» sono alcune delle minacce pronunciate, secondo quanto riferito dalla vittima, oltre a quelle di «divulgare foto e video che li ritraevano in momenti di intimità». «Per futili motivi dettati dalla gelosia e con frequenta quasi giornaliera», si legge ancora nel capo d'imputazione, la donna sarebbe stata «offesa sia verbalmente che fisicamente, tanto da costringerla in alcune occasioni» a rivolgersi al pronto soccorso per ferite ed escoriazioni su varie parti del corpo, soprattutto volto e gambe.

