Minori, intesa tra pm e giudici di Milano per tutelare bambini e vittime di violenza

Tutelare i minori per consentire loro «una crescita serena» e le vittime delle violenze di genere in famiglia. È questo lo scopo che si propone il “Documento di intesa per la realizzazione di buone pratiche nell'ambito del contrasto alla violenza domestica” sottoscritto dai vertici degli uffici giudiziari milanesi, e cioè dal presidente del Tribunale Roberto Bichi, dal Presidente del Tribunale per i minorenni Maria Carla Gatto e dal Procuratore della Repubblica Francesco Greco e dal Procuratore della Repubblica per i minori Ciro Cascone.

Il documento, che recepisce le indicazioni a livello nazionale e internazionale in materia di violenza domestica come il Codice Rosso e la Convenzione di Istanbul, si propone di fare in modo che ci sia una circolarità di informazioni tra i settori penale e civile per fare «emergere e conoscere - ha spiegato Roberto Bichi - le effettive violenze in ambito famigliare e per avere un quadro più completo della situazione». Quadro che servirà in particolare al giudice in sede di separazione o divorzio o al giudice minorile affinché vengano valorizzate in sede di decisione situazioni di eventuali violenze di genere e maltrattamenti commesse nei confronti dei figli non ancora 18enni. L' intesa che «coordina le comunicazioni», obbligatorie, «sia in relazione a reati di violenza di genere in abito domestico - ha proseguito Bichi - sia alla disciplina della vita famigliare o dei minori in ambito civile» servirà «per una corretta valutazione dei giudici che avranno così ha un quadro più esatto» anche per le pratiche di tutela dei minori.

Come si legge nel documento, «appare doveroso e necessario, al fine di perseguire una risposta giudiziaria maggiormente consapevole ed efficace nell'ambito delle situazioni inquadrabili in tutte le manifestazioni della violenza domestica e di predisporre le risposte più adeguate ai bisogni di una crescita serena dei minori, favorire una rapida e completa circolazione degli atti riguardanti le situazioni di pregiudizio in cui versano i minori a causa di violenza famigliare emergente dai procedimenti pendenti davanti al giudice minorile ovvero davanti al giudice ordinario». In sostanza i magistrati del settore penale e del settore civile, sia pm che giudici, avranno l'obbligo di trasmettere l'un l'altro le informazioni sui casi di maltrattamenti e violenze di genere in famiglia per tutelare, le donne e madri e in particolare i più piccoli che tante volte sono vittime soltanto per essere stati spettatori. E ciò in base al principio «dell'interesse superiore del bambino rispetto a quello della genitorialità condivisa».

