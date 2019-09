A "Mind the Gap" il premio Pianeta Azzurro

Mind The Gap”, la sezione del Messaggero dedicata al gendergap e alle discriminazioni femminili, ha ricevuto il suo secondo riconoscimento nazionale. Si tratta del Premio Pianeta Azzurro, giunto alla sua XVIII edizione, fondato dalla scultrice Alba Gonzales.La motivazione del riconoscimento, ritirato dalla giornalista Franca Giansoldati: “Mind The Gap” racconta ogni giorno i grandi cambiamenti richiesti dalla società in fatto diparità tra uomini e donne. Ad essere premiati anche lo storico Mario Avagliano, il critico teatrale Gianfranco Bartolotta, l’esperto d’arte Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, Marco Eugenio Di Giandomenico, Cinzia Fiorato del Tg1, il critico letterario Emanuele Trevi. La premiazione è avvenuta al Centro Internazionale di Scultura Contemporanea Pianeta Azzurro, a Fregene. In passato sono stati premiati anche Ettore Scola, Nino Manfredi, Maria Latella, Anna Kanakis, Mario Verdone, Igor Man, Milena Vukotic.

