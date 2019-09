Una corsa speciale, la vertical run, per dire 'no alle violenza sulle donne'

Libellula FlyUp è una corsa simbolica in salita, non competitiva e gratuita, che a Milano porterà 400 runner ad arrampicarsi per gli 866 gradini e i 39 piani di Palazzo Lombardia. Si tratta di una iniziativa nata per dire stop alla violenza sulle donne.

Testimonial d’eccezione della Libellula FlyUp sarà Haki Doku, campione paraolimpico di ciclismo, detentore del record mondiale del maggior numero di scale discese in carrozzina in un’ora.

L’iniziativa prevista per il 13 settembre è organizzata da Progetto Libellula e coinvolge un network di 30 imprese, ed è patrocinato dell’Assessorato allo Sport del Comune di Milano, del CONI.

