Condannata per diffamazione la fondatrice del #MeToo francese

Condannata per «diffamazione» in Francia, Sandra Muller, la creatrice del movimento #balancetonporc, derivazione francese del #metoo americano. La giornalista dovrà pagare una multa di 20.000 euro a Eric Brion, l'uomo che aveva accusato di molestie sessuali: è quanto annunciato dal suo avvocato, Francis Szpiner, citato da France Info. Nell'ottobre 2017, Sandra Muller pubblicò sui social network il nome e il cognome di Brion, accusandolo di averla molestata sessualmente durante una serata a Cannes nel 2012, sancendo così l'inizio della campagna #balancetonporc. Eric Brion era all'epoca direttore generale della tv Equidia Per Francis Spizner, quella pronunciata oggi è una «condanna stravagante» e «fuori dal tempo». Da parte sua, Muller si è detta «delusa» ma «determinata» e invita le donne a «continuare a battersi».

