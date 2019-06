La desolante foto del G20 a Osaka, solo due capi di Stato donne presenti ma entrambe in uscita

Per spiegare la presenza femminile ai vertici della politica e capire a che punto è l'uguaglianza di genere in questo settore, basterebbe osservare la foto del G20 a Osaka, in Giappone. Tra capi di Stato e di governo, compreso un principe ereditario, spicca la quasi totale assenza di donne. Le uniche due sono Theresa May e Angela Merkel, entrambe con il mandato al termine. La prima è dimissionaria dopo il disastro britannico per l'accordo mancato con l'UE sulla Brexit, mentre la seconda ha annunciato che lascerà la politica e non si ricandiderà più alla guida della Germania. Un quadro desolante per il G20, che raduna le venti economie più grandi del mondo e che negli ultimi anni sta quasi superando di importanza il G7. Pensare che in numeri il G20 rappresenta i due terzi del commercio mondiale, un colosso dove però mancano le donne. E poco consola la presenza, sempre nella foto, della francese Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale.

