Giorgia Meloni in costume da bagno tricolore, critiche sui social: «Sei photoshoppata». Ma il web la difende

Giorgia Meloni di nuovo bersaglio dei social. E questa volta non per le sue idee politiche ma per una foto che la ritrae in costume da bagno al mare. La leader di Fratelli d'Italia, dopo le infradito e le granite tricolore regalate sulla spiaggia per la promozione della campagna Spiagge Pulite, mostra un costume da bagno verde, bianco e rosso. «Sirena tricolore», titola il settimanale Novella 2000 che la mette in prima pagina, mentre lei sorridente guarda il cellulare. Apriti cielo. Su twitter è una piogga di commenti al vetriolo: «La Meloni sexy come una sirena della polizia», «Giorgia photoshoppata», «questa foto è un insulto al tricolore».

Meloni: «Sgravi al Sud, ma per sempre. Servono infrastrutture e banda larga»

Deputati chiedono bonus partita Iva, Meloni: «Parlamentari onesti lo dichiarino con hashtag»

State offendendo la #Meloni per la foto in costume. La figura femminile anche nel 2020 è sempre più legata all’aspetto fisico.Criticatela per le sue idee politiche non per l’aspetto fisico,che facendo così siete peggio dei destri. — bis bis (@anamoRacsecnarF) August 12, 2020

Dopo essere stata massacrata per il suo aspetto fisico dopo il suo intervento in Parlamento in cui attaccava Giuseppe Conte per il prolungamento dello stato di emergenza fino a dicembre. «Stai diventando calva, l'eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti» aveva scritto sulla sua pagina Facebook Paola Pessina, l'ex sindaco di Rho e vicepresidente della Fondazione Cariplo, che poi è stata costretta a dimettersi e a scusarsi.

Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un'organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e docente. Non mi interessano gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere d'esempio lascia un po' delusi e perplessi pic.twitter.com/81bKLuZf8p — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 3, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non mi interessano gli insulti sul piano fisico - ha replicato poi la Meloni - anche perché quando mi attaccano su quel lato significa che non hanno nulla da dire su quello politico, tuttavia leggere frasi del genere da figure che dovrebbero essere d'esempio e che magari dicono di essere in prima linea contro fenomeni come il sessismo o il body shaming, lascia un pò delusi e perplessi»