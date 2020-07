Melinda Gates al contrattacco, Covid-19 devastante sulle donne, urgenti misure per equità di genere

L'allarme mondiale viene lanciato da Melinda Gates, una delle maggiori filantrope, a capo (assieme al marito Bill) di una delle più potenti e munifiche fondazioni umanitarie. Il messaggio che diffonde attraverso Foreing Affairs è chiaro: Sebbene siano più gli uomini a morire di coronavirus, l'impatto maggiore di questa crisi incide in modo totalmente sproporzionato sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle donne.

«Donne in travaglio che vengono allontanate dagli ospedali sovraccarichi; lavoratrici domestiche il cui reddito perduto non sarà sostituito da finanziamenti; ragazze che non possono continuare la loro istruzione online perché le loro comunità disapprova la vista di un telefono nelle mani di una donna» scrive Melinda su Foreing Affairs.

«La cecità di genere non è neutrale rispetto al genere» afferma rivolgendosi poi ai responsabili politici. Se si ignorano i modi in cui la malattia sta colpendo uomini e donne in modo diverso, si rischia di «prolungare la crisi e di rallentare la ripresa economica. Ma se i leader usano questa emergenza come un'opportunità per sostituire i vecchi sistemi con nuovi e migliori sistemi, i paesi possono ricostruire un sistema più prospero, più preparato e più equo».

I primi dati suggeriscono che nei paesi a basso e medio reddito, i tagli alle cure materne durante COVID-19 potrebbero causare la morte di 113.000 donne.

«Di fatto il messaggio che milioni di donne incinte ricevono durante una crisi è che va bene partorire a casa, da sole. Ma non è così. Durante l'epidemia di Ebola del 2014, il principale fattore di mortalità materna è stato di gran lunga il fatto che le donne partorivano sempre più spesso senza assistenza medica».

Melinda Gates si batte anche per la distribuzione della pillola contraccettiva. «Le prime stime suggeriscono anche che la pandemia causerà 49 milioni di donne in più senza contraccettivi, portando a 15 milioni di gravidanze non pianificate. Parte della responsabilità di affrontare questo problema è della comunità internazionale. Un piccolo gruppo di paesi che produce la maggior parte dei principi attivi primari contenuti nei contraccettivi generici, da quando la pandemia ha colpito, ha fatto scorta di questi ingredienti, anche se non ci sono prove che siano a corto di essi. È una politica commerciale senza cuore e senza senso».

Il Covid grava sulla vita delle donne in modo più violento di quella degli uomini. «Le prime stime suggeriscono che in tutto il mondo, in questa recessione, i posti di lavoro delle donne hanno una probabilità di essere tagliati 1,8 volte superiore a quelli degli uomini. Inoltre, proprio mentre il lavoro retribuito delle donne sta crollando, il loro lavoro non retribuito per la cura dei bambini e dei membri della famiglia sta aumentando drasticamente».

AI leader mondiali la Gates chiede di garantire che le famiglie possano soddisfare le esigenze di base progettando trasferimenti di denaro d'emergenza tenendo conto della realtà femminile. La Banca Mondiale stima che oltre un miliardo di persone abbiano ricevuto un trasferimento di denaro legato a Covid dal loro governo da quando la crisi ha iniziato ad aiutarle a soddisfare i bisogni primari. «Eppure le donne più emarginate economicamente sono spesso invisibili ai loro governi - hanno meno probabilità di comparire nei registri delle tasse, di avere un'identificazione formale o di possedere un telefono cellulare - e quindi rischiano di perdere questi benefici. La ricerca dimostra che i programmi di protezione sociale che ignorano il genere possono esacerbare le disuguaglianze esistenti».

Trasferimenti di denaro ben progettati, tuttavia, possono produrre benefici significativi. Uno studio del 2019 in India ha dimostrato i benefici in contanti: se depositati sul conto di una donna (piuttosto che su quello del marito) la partecipazione femminile alla forza lavoro è aumentata.

