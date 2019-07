Mattarella alle Azzurre, «inaccettabile» la disparità con i calciatori maschi

«Non avete vinto il Mondiale, ma il vostro mondiale l'avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile» il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto così alle azzurre del calcio, protagoniste del mondiale femminile Francia 2019. «Non spetta a me stabilire le forme in cui si deve esprimere il calcio, ma non posso fare a meno di sottolineare come sia del tutto irrazionale e inaccettabile la diversa condizione tra calcio degli uomini e delle donne», ha aggiunto Mattarella riferendosi al mancato professionismo femminile. Un discorso che è stato molto apprezzato dalle atlete. Probabilmente ispirato all'articolo 3 delle Costituzione, dove recita che tutti i cittadino hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA