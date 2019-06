Marta, dai campi da sci al laboratorio di pasticceria: la doppia vittoria della campionessa down

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campionessa plurimedagliata a Special Olympics di sci, campionessa anche nella vita. Marta è al lavoro nel laboratorio di pasticceria dove, grazie alla competenze che ha acquisito negli anni, sta dando il suo valido aiuto. I suoi colleghi di lavoro, Monia, Maria Rita, Stefania e Dino sono molto soddisfatti di averla a fianco: «Oltre ad essersi inserita con grande facilità - dicono - ha subito dato modo di farsi voler bene e farsi apprezzare per il modo in cui svolge le sue mansioni e soprattutto la sua simpatia. Marta lavora con gioia, canta allegramente mentre prepara torte e biscotti ma non perde mai la concentrazione e non tralascia mai i suoi compiti».Trovare un lavoro è difficile - dicono i genitori, Alessandro e Maria Rita - e quando a cercarlo è una persona con difficoltà come nostra figlia, il lieto fine sembra quasi impossibile». Quella di Marta Mei, 20 anni, ternana, campionessa pluripremiata ai giochi nazionali e mondiali Special Olympics di sci invece è una storia che ha un lieto fine. Marta, con sindrome di down, fin da piccola ha avuto il sostegno e la fiducia della famiglia, che ha sempre creduto nelle sue potenzialità. «Fiducia che ogni famiglia dovrebbe avere nei propri figli speciali - dicono Alessandro e Maria Rita - fiducia che la società tutta dovrebbe avere in queste persone invece di pensare che siano solo un peso». Marta ha lavorato sodo fin da piccolina con riabilitazione logopedica, psicologi che l'hanno seguita e aiutata nel crescere facendole accettare il proprio status. E scuole che non si sono arrese alle sue difficoltà e che, con pazienza, l'hanno aiutata a crearsi un futuro.L'istituto Casagrande, dopo cinque anni di intenso lavoro portato avanti con i genitori e le insegnanti di sostegno, ha cominciato, due anni prima che finisse gli studi, ad inserire Marta nel mondo del lavoro con l'alternanza scuola-lavoro. All'inizio è stata impegnata a fare dolci al forno Bianchi, poi è stata inserita al lavoro nella pasticceria del centro commerciale Pianeta di Cospea. «Tutto questo è stato possibile perché alcune persone hanno avuto fiducia in Marta - dicono i genitori - come la signora Rotini che, su consiglio del professor Caparvi del Casagrande, ha dato a nostra figlia questa grande opportunità che si spera possa trovare una continuazione dopo il periodo di alternanza Scuola-Lavoro. Opportunità che speriamo possa far capire alla nostra società che questi ragazzi, se aiutati, possono dare il loro importante contributo al nostro paese e non essere considerati solo un peso». Alessandro e Maria Rita sono grati a chi ha permesso di valorizzare le competenze di Marta: «E' la conferma che per fortuna c'è gente che tiene al futuro di questi ragazzi speciali. La nostra speranza è che tutto ciò non finisca qui, ma che si diffonda in altre attività o aziende di Terni e d'Italia».