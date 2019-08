Marta Losito, influencer quindicenne da tre milioni e mezzo di follower: «Il mio segreto? La semplicità»

Quindici anni e tre milioni e mezzo di follower. Niente di più

non faccio nulla di particolare

. E piace da impazzire: 540mila la seguono su Youtube, 1,1 milioni su Instagram e 2,3 milioni su TikTok (l'ex Musical.ly che permette di creare video musicali in playback).

Amo da sempre la danza e la musica, per questo ho iniziato un paio di anni fa a postare video su musical.ly. Il segreto del mio successo è la semplicità, insieme al rapporto costante con i follower

per un talk show esclusivo e un incontro con i suoi fan

su Tik Tok è ogni giorno nella top 10 della classifica italiana e nella top 100 della classifica mondiale. Di Facebook nemmeno a parlarne,

istituto tecnico indirizzo marketing,

e ha anche pubblicato un libro

na sorta di diario personale in cui condivide i suoi pensieri e le sue emozioni sulla vita, sull’amore, sulla generazione «Z», i nati tra il 1995 e il 2012 come lei. «Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare. Falla. Falla al meglio, ma soprattutto, falla a modo tuo», si legge nel libro. E sempre più ragazzini si riconoscono nel Marta-pensiero,

i scrivono dicendo di aver capito, grazie a me, che l'importante non sono i soldi, o avere mille amici: è sufficiente valorizzare le piccole cose quotidiane

Marta posta diversi video al giorno e tiene incollati allo schermo migliaia e migliaia di teenagers, tra gli 8 e i 16 anni, che commentano, scrivono e reagiscono con emoji alle sue mini performance. Su YouTube racconta la sua vita, dal primo viaggio a Parigi agli outfit da provare per la superfesta. Gli haters non la spaventano,

Con i miei followers ho creato un rapporto d’amicizia, mi piace parlare di tutto, insieme siamo come una grande famiglia e se qualche volta fanno un commento negativo magari mi aiuta a riflettere su qualcosa che ho fatto

