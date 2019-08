Nel blog di Veronica contest fotografico sull’allattamento e make-up veloce per mamme indaffarate

Mamme si diventa. O meglio, ci si inventa, almeno alla nascita del primo figlio quando tutto è nuovo e appare difficile e, come in passato, non si può più contare su una famiglia che può darti veramente una mano, dai consigli al supporto vero e proprio dei nonni. Allora è la rete che ti viene incontro. Ed ecco che nasce Ma(r)che Mamma, blog, portale di informazione e aggregatore di notizie ma soprattutto un supporto concreto per chi deve districarsi in gravidanza nella selva di informazioni che circolano sulle “brave mamme”.

A pensare questo spazio è stata Veronica Fermani, 32 anni, giornalista marchigiana di Recanati, rimasta incinta dopo aver perso il lavoro. Nella sua casa con il pancione che cresceva spesso si trovava a cercare risposte sul suo stato e su come affrontare i primi mesi di vita del suo bimbo. «A maggio scorso, nel giorno della festa della mamma, ho inaugurato Ma(r)che Mamma perché sentivo che c’era bisogno di informazioni pratiche per le future mamme e anche perché sono innamorata del lavoro di giornalista e so quanto è difficile trovare uno sbocco nella mia regione».

Il portale è subito decollato, segno che c’era uno spazio vuoto. Molti like sulle pagine create sui social network e clic sugli articoli di servizio. Veronica ha iniziato a postare notizie utili. La mappa dei nidi domiciliari delle Marche è stata molto apprezzata. «Censirli è davvero complicato perché non sempre i dati ufficiali coincidono con il numero di nidi effettivamente autorizzati sul territorio. Sono dati che cambiano di continuo. Ho lavorato sui numeri forniti dalla regione Marche che ho completato con le segnalazioni delle mamme, è nata una mappa aggiornata, molto condivisa» dice Veronica. Prima ci sono stati articoli sull’uso degli smartphone nei più piccoli, le “dritte” per lo svezzamento o su come superare il rifiuto delle verdure a pasto.

Piacciono molto le storie di mamme. Su tutte la vicenda di «un’infermiera dell’ospedale Torrette di Ancona che ha raccontato di non riuscire a conciliare i turni al lavoro con la gestione della bimba piccola visto che anche suo marito è infermiere e deve fare i turni come lei - spiega Veronica - ho raccolto questa storia e spiegato che se marito e moglie lavorano nella stessa struttura ospedaliera, i loro turni vanno organizzato in modo opposto, così da poter crescere il proprio bambino». Poi il blog racconta le iniziative concrete messe in piedi sul territorio a sostegno delle mamme, come ad esempio l’apertura dello sportello Save The Children al nosocomio pediatrico Salesi di Ancona, e segnala eventi per bambini cosí che le mamme possano scegliere dove poter portare il proprio figlioletto. «Mi arrivano molte segnalazioni di madri, il portale è anche diventato un punto dove far circolare e condividere notizie. Esistono vere e proprie community regionali per le mamme marchigiane, ma credo che sia normale che, anche laddove si fa informazione giornalistica, si venga a creare una solida rete di condivisione tra mamme» spiega Veronica.

Poi ci sono i video super cliccati. Una mamma estetista ha realizzato un filmino per le madri che hanno pochissimo tempo per truccarsi, cioè come essere (quasi) perfette quando i figli urlano o si accapigliano per un gioco. Oppure il video sull’equitazione, sport che fa felici mamme e bambini. In cantiere c’è anche un contest fotografico sull’allattamento, «con foto di mamme che allattano non solo nei primi mesi di vita del bambino ma anche oltre i sei mesi, come dice l’Organizzazione mondiale della sanità che consiglia di prolungare fino ai 2 anni di vita - dice Veronica - Mio figlio ha 21mesi ed è ancora allattato al seno. Spesso mi è capitato di essere guardata con occhi diversi, come se stessi facendo qualcosa di sbagliato. In Italia non abbiamo la cultura dell’allattamento prolungato, che invece fa molto bene alla crescita armonica del bambino. Questo ovviamente nella piena libertà della mamma che, a prescindere da tutto, deve sempre intraprendere il percorso che la rende più serena».

«L’idea a settembre è quella di allargare il portale con una sezione dedicata ai figli di 14 anni in su, perché si è mamme anche e soprattutto dopo con tutte le problematiche legate all’età dell’adolescenza - dice Veronica - In prospettiva, al di là del portale, vorrei che ci fosse anche un luogo fisico dove le mamme possano incontrarsi e parlare tra loro, oggi che la famiglia di riferimento spesso non ci sono più questo spazio è davvero necessario».

