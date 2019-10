Mamma vince la battaglia contro l'Inps: non dovrà restituire l'assegno d'invalidità per il periodo di ricovero della figlia disabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo l'Inps avrebbe dovuto restituire mille e cento euro della pensione di invalidità che spetta alla sua bambina, gravemente disabile: la bimba, infatti, era stata ricoverata per un mese, subito dopo la nascita, nel 2017 e per quel periodo dunque i soldi - questo è stato il ragionamento dell'Istituto di previdenza - che sono destinati alla cura della piccola vanno ridati all'ente perchè ci ha pensato l'ospedale a prendersi cura di lei. Da qui la richiesta di restituirli, «in comode rate mensili».Non vale niente il tempo che la mamma, Elena Abbate, dedica alle cure della figlia, il fatto che abbia dovuto lasciare il lavoro per seguirla e starle vicina in quanto non esistono supporto sociali per sostenere la disabilità della piccola. Elena non può certo lavorare, dato che entrambe le bambine, di 3 e 9 anni soffrono della stessa malattia genetica rara e spesso sono ricoverate in ospedale.La storia è raccontata nel sito Redattore sociale,(www.redattoresociale.it) che si occupa di volontariato, fasce vulnerabili e terzo settore.La mamma aveva il timore che arrivassero altre richieste di rimborsi perchè dopo quell'episodio ci sono stati altri ricoveri, lunghi, di entrambe le figlie.Il 10 ottobre, invece, è arrivata la lettera dell'Inps che reca la dicitura " Provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento, in materia di prestazioni pensionistiche – Indennità di accompagnamento per invalidità civile".In sostanza, non non dovrà più sostituire la somma di denaro ma, soprattutto, con questa decisione, apre la strada alla battaglia di tanti e soprattutto tante "caregiver" che si prendono cura dei propri cari annullando le proprie vite senza alcun riconoscimento nè economico nè sociale. E ringrazia l'associazione "La casa di sabbia" (lacasadisabbia.org) per averla sostenuta e affiancata con legali esperti in questa battaglia.