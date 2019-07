Laura a Montecitorio per protestare: aiuto mi vogliono togliere mio figlio come nel caso di Bibbiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarà un caso orrendo come quello di Bibbiano, anche se stavolta c'è di nuovo di mezzo il giudizio categorico e vincolante di un assistente sociale, c'è una mamma ritenuta inadeguata e – ovviamente - terrorizzata perché potrebbe esserle tolta la potestà del figlio, una separazione complicata con un padre violento, e diverse istituzioni che latitano. I fatti si sono col tempo ingarbugliati e il cocktail è diventato micidiale. Naturalmente a farne le spese è, ancora una volta, un bambino di dieci anni.«Mi sento come una mosca contro un esercito di giganti e sono terrorizzata».. Il suo caso è stato tirato fuori dall'Agenzia Dire. Laura potrebbe essere affetta da Pas (sindrome di alienazione parentale) come è stato messo nero su bianco da un consulente tecnico d’ufficio (Ctu). «Il 2 maggio abbiamo avuto il parere del Pm che indicava alla giudice la proposta di un tutore. Il 5 luglio è uscito un provvedimento provvisorio, immediatamente esecutivo, che sospende noi genitori dalla potestà e affida il bambino ad un tutore». Gli avvocati faranno ricorso ma al momento «non è stata presa in considerazione alcuna memoria difensiva mentre si aggrava la situazione di mio figlio» dice la mamma.Il bimbo di quasi dieci anni ha anche problemi di salute.«Ora la giudice- spiega Laura- incaricherà il tutore di portare il bambino da un educatore o da una persona scelta di comune accordo con i servizi sociali con l’obbligo di fare psicoterapia in uno dei tre centri che sono stati già individuati». Laura è atterrita. «se finirà nelle mani di uno psicologo sostenitore della PAS diranno che mio figlio è vessato da me».La consulente tecnica che ha accusato Laura Massaro di PAS è stata querelata dai suoi legali e c’è un procedimento penale ad oggi in corso.Nel frattempo, in questi mesi, il servizio sociale è «completamente scomparso mentre io continuo a portare mio figlio agli incontri protetti con il padre».Laura Massaro dal Tribunale dei minori è considerata una mamma “inadeguata”, “sospesa” come il padre del bambino.Iler fare conoscere la sua storia e protestare per fare valere la giustizia