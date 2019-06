Macron: «Tanti uomini quante donne ai vertici della Ue»

sidente della Francia, Emmanuel Macron, l

a nuova distribuzione negoziata dai ventotto paesi per le posizioni chiave delle istituzioni dell'Unione europea dovrebbe tener conto di questo equilibrio. «Ci dovranno essere uomini e donne dell'Est nell'equazione finale e ci dovranno essere tanti uomini quante sono le donne», ha detto Macron alla stampa a Bruxelles, al suo arrivo al summit straordinario dell'Ue.

Il presidente ha sottolineato che il rispetto dell'uguaglianza di genere è una delle sue priorità nei negoziati per decidere i prossimi presidenti del Consiglio, della Commissione europea e della Banca centrale europea, nonché la nomina per Alta rappresentanza della politica estera del UE. Pertanto, il francese ha assicurato che sarà una delle sue priorità assicurare che «due uomini e due donne» siano scelti per occupare le prime posizioni e si dice ottimista riguardo alle prospettive di accordo per configurare la «nuova squadra per l'Europa» aspettandosi l'intesa su queste posizioni esclusa quella della Bce per la quale ci vorrà più tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tanti uomini quante donne» ai vertici della Ue. Per il pre